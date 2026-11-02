Barones del PP contraponen el rigor y la gestión de Feijóo con la "incapacidad" de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión del partido EFE

Presidentes autonómicos y líderes territoriales del PP han contrapuesto este lunes el rigor y la gestión del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con la demostrada "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente de Urda (Toledo).

En declaraciones a los medios antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP han explicado que la campaña de los populares se reconfigurará tras el accidente ferroviario en el que han perdido la vida 69 personas.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha indicado que el cambio se hará por el "estado anímico" de los españoles y porque ahora "se ha evidenciado mucho más que el Gobierno de Sánchez es un peligro para todos los españoles".

Ha presentado, en contraposición, al líder del PP como referente de la seguridad y la confianza.

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Sobre la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso de este martes, ha señalado que, como el resto de españoles, no espera nada de la misma.

"Después de lo que hemos vivido, y a lo que se está sometiendo al conjunto de los españoles, ya no esperamos nada. Esperamos que cuanto antes llegue el 29 de noviembre" para que los ciudadanos en las urnas "juzguen" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros.

Recuperar la confianza

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado un mensaje de optimismo porque en "breve acabará el sanchismo".

Ha coincidido con el resto de barones del partido en que hay que recuperar la confianza en las instituciones y "volver a ser un país que funciona, que ilusiona y que genera confianza para todos los españoles".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que nunca un Gobierno ha puesto tan en riesgo los servicios públicos en España como lo ha hecho Sánchez.

Sobre la comparecencia del ministro Puente, ha afirmado que espera que diga la verdad y asuma su responsabilidad porque la mala gestión "pone en riesgo la vida de las personas".

Gestión y rigor frente al relato

También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que ha quedado demostrada la incapacidad de gestión de Puente y ha dicho que espera poco de su comparecencia st martes.

Ha añadido que España tiene derecho a saber la verdad, por lo que ha exigido una investigación gubernamental paralela a la judicial.

"Ya está bien de esa política del relato. Hace falta gestión, hace falta coherencia, rigor, trabajo y eso ya no lo puede aportar ningún dirigente del PSOE", ha dicho.

Cierre del AVE Madrid-Barcelona

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha señalado que el responsable de lo que ha pasado en esta legislatura con Adif y el Ministerio de Transportes es Pedro Sánchez, que "probablemente" ha puesto como responsables "a las personas menos recomendables que tenían su partido".

Sobre las declaraciones de Puente advirtiendo de la posibilidad de un cierre del corredor ferroviario Barcelona-Madrid, Albiol -número uno en las listas al Congreso por Barcelona- ha afirmado que son "temerarias".

"Si se tiene que cerrar, se cierra, y si no no tienes que asustar a la gente, lo cual denota que están perdidos, que no tienen ni idea", ha agregado.