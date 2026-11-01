Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El PP se personará en la causa de Urda para pedir que se investigue "hasta el final"

Efe
01/11/2026 14:56
FOTODELDIA URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso.
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Partido Popular ha informado este domingo de que se va a personar en la causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, para que se investigue "hasta el final" y no se eluda ninguna responsabilidad.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado, en un vídeo distribuido a medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

Ezcurra ha afirmado que el PP se lo debe a las víctimas, a sus seres queridos y a todos los españoles que en este momento sienten inseguridad y desamparo frente al Gobierno.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Efectivos de bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo), un accidente que se ha saldado de momento con un balance de al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Chema Moya

Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda

Más información

A su juicio, lo ocurrido en Urda el pasado miércoles, 28 de octubre, no puede explicarse simplemente como un accidente pues detrás hay "años de mala gestión, de advertencias desoídas y de decisiones equivocadas".

Por ello, ha dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, van a tener que dar explicaciones sobre lo sucedido.

Ezcurra ha recordado que en apenas diez meses más de cien personas han muerto en Adamuz (Córdoba) y Urda, entre ellas la exministra popular Fátima Báñez, "una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana".

La vicesecretaria del partido liderado por el candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo ha criticado que el Gobierno ni siquiera haya respetado el luto ya que con las familias, todavía buscando a los suyos, filtraron a medios las conversaciones de los trabajadores, incluso las últimas palabras de un maquinista que murió mientras intentaba frenar el tren.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso

Puente asegura que no ha culpado al controlador y no descarta asumir responsabilidades

Más información

"Yo creo que antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia", ha añadido.

La vicesecretaria popular se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirmó que dos tragedias así son "inasumibles", y ha afirmado que "tiene toda la razón" pero que es incomprensible que nadie haya asumido responsabilidades.

España, ha puntualizado, merece un presidente al que le pese más el dolor de su país que el miedo a perder unas elecciones y hace falta un Gobierno donde manden los expertos, "no colegas de partido", y en el que se ponga por encima de todo la gestión, el rigor y la experiencia.

"Tenemos que devolver ya la seriedad a la vida pública. Basta de espectáculos, basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos", ha sentenciado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La OPEP+ decide mantener congelada su oferta de petróleo en diciembre
EFE
FOTODELDIA URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

El PP se personará en la causa de Urda para pedir que se investigue "hasta el final"
EFE
quintana. homenajes

Inés Rey reivindica la memoria de Barbeito, Curros y Calvet en San Amaro
Redacción
El ideal gallego

Amancio Ortega ingresará 3.234 millones en dividendos de Inditex tras cobrar 1.617 millones este lunes
EP