Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Renfe afirma que los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz no son atribuibles a la compañía


Europa Press
31/10/2026 20:01
URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. 
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Renfe ha afirmado que ninguno de los dos recientes accidentes ferroviarios, tanto el de Urda (Toledo) del pasado miércoles como el de Adamuz del pasado 18 de enero, es atribuible a la compañía y ha precisado que las tareas de mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura no le corresponden, ya que se encarga "exclusivamente" de los servicios de transporte de viajeros y mercancías.

En un comunicado emitido este sábado, la operadora ha señalado que vincular estos hechos con "supuestas carencias" en la seguridad del material ferroviario de su competencia o con su organización del trabajo "carece de sentido".

Renfe ha explicado que sus precisiones responden a las informaciones publicadas en los últimos días sobre su estructura directiva. La compañía ha asegurado que todos los nombramientos "se ajustan a la normativa vigente" y responden a criterios de capacidad, experiencia profesional y adecuación a cada puesto.

Asimismo, ha añadido que los miembros de los órganos de dirección cuentan con trayectorias en movilidad, gestión pública, ingeniería, planificación del transporte, innovación y gestión empresarial, al tiempo que ha rechazado "las descalificaciones genéricas" que, a su juicio, pretenden "cuestionar su profesionalidad y compromiso con el servicio público".

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

El Sindicato de Circulación denuncia ante juzgado de Orgaz la filtración de audios de Urda

Más información

Sobre el gasto de personal, ha indicado que su incremento responde "fundamentalmente" al cumplimiento de la tasa de reposición y a la incorporación progresiva de profesionales. Según ha detallado, este proceso ha crecido sobre todo tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos en febrero, que ha permitido contratar a 1.999 personas este año, con 157 plazas pendientes de convocar. En este contexto, el gasto de personal ha pasado de 1.058 a 1.236 millones de euros.

La compañía ha afirmado que se trata de la mayor incorporación de personal en los últimos 20 años y que se ha realizado para reforzar la seguridad. Ha citado como medidas haber duplicado el número de operadores del Centro de Gestión de Operaciones (CGO), la creación de una nueva categoría profesional, la presencia de un interventor en todos los trenes y la contratación de especialistas de taller para mejorar el mantenimiento de los trenes.

En cuanto a las retribuciones de los puestos directivos, Renfe ha señalado que se rigen por el Real Decreto 451/2012 y que su incremento anual es el fijado para todo el sector público estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). Por ello, ha sostenido que no superan el límite legal ni han variado.

Atención a las víctimas

Renfe ha afirmado que su "principal preocupación" son las víctimas y las personas afectadas y que toda la organización se encuentra "profundamente afectada" por el accidente del miércoles. La operadora ha reiterado su solidaridad con las familias de los trabajadores de Renfe afectados y con los viajeros de su tren y del de Iryo.

Además, ha asegurado que seguirá colaborando "plenamente" con las investigaciones en curso y que mantendrá como prioridad la atención a las víctimas, la seguridad de las operaciones y la prestación de "un servicio público de calidad".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

Renfe afirma que los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz no son atribuibles a la compañía
Europa Press
El ideal gallego

Familiares del Villa de Pitanxo piden un juicio "justo": "No estamos negociando nada ni tenemos reuniones con nadie"
Europa Press
Un tren Regional de la línea A Coruña-Ferrol, a su paso por la estación de Betanzos-Infesta

El nuevo ‘apagón’ ferroviario de A Coruña obliga a impedir los aparcamientos en Infesta
Lucía Tenreiro
La concentración 'Contra o fascismo' en la plaza de Lugo

La concentración contra Vox se desconvocará en caso de disturbios, aseguran los manifestantes
Óscar Ulla