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España

Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda

Todas las personas de nacionalidad española están reconocidas

Europa Press
31/10/2026 22:08
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Efectivos de bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo), un accidente que se ha saldado de momento con un balance de al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Chema Moya
Efectivos de bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo)
EFE
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Según el CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, las identificaciones de las 13 personas restantes se espera completarlas "en las próximas horas". Para ello están pendientes de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional, ya que "serían todas extranjeras".

De las 56 identificaciones, 52 se han realizado mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras cuatro por ADN. Las labores se desarrollan de forma continua desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

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El CID ha precisado que se han notificado ya a las familias 51 identificaciones, 33 de hombres y 18 de mujeres. La notificación de las cinco restantes se hará "con la mayor celeridad posible". Ha explicado que primero se informa de forma "personal y presencial" a los familiares y que solo cuando la notificación se ha realizado "de manera fehaciente" se incorpora a la estadística oficial. Además, han informado que 36 de los fallecidos están a disposición de sus familiares.

En cuanto a las denuncias por desaparición, se mantienen activas 13 correspondientes a ciudadanos extranjeros: una de Argentina, dos de Australia, una de Canadá, cuatro de Estados Unidos, dos de Japón, una de México, una de República Checa y una de Túnez.

Dispositivo de identificación

El CID ha detallado que más de 60 profesionales han participado en Toledo desde el miércoles en las autopsias y la identificación de los fallecidos. Entre ellos figuran médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También han intervenido seis técnicos de autopsia (tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara) y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, encargados de las pruebas de ADN post mortem. Por su parte, 27 agentes de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial realizan las identificaciones por huella dactilar y el análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

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Asimismo, hay un servicio de apoyo a las familias de las víctimas formado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones del instituto forense.

El CIF ha asegurado además que las labores de identificación continúan "ininterrumpidamente" desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles".

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