Puente pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez y no sabe si hará campaña electoral

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid EFE/ J.J. Guillén

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) -en el ha habido 69 fallecidos y más de una cincuentena de heridos- y no sabe si participará en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes del Gobierno aseguran que Puente, que este viernes ha ofrecido su segunda rueda de prensa desde que el pasado miércoles ocurriera el accidente, dijo que no tiene ningún inconveniente en dejar el cargo, pero que es el presidente Sánchez quien considera "injusto" apartarle.

Según las fuentes, Puente cree que "sus causas son más importantes que su vida", como figura en su perfil de WhatsApp, y que no toma decisiones pensando en él, sino en las causas de las que forma parte, por lo que "si quién manda en la causa considera que es útil, aunque en su vida le apetezca otra cosa, va a estar", argumentan.

Las mismas fuentes han indicado que el ministro se está planteando no participar en la campaña electoral que comienza el próximo 13 de noviembre y, aunque la decisión al respecto aún no está tomada, no cree que para el PSOE sea "esencial" que él participe en mítines y actos de campaña.

Puente, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, descartó que se plantee dimitir porque no va con su carácter ni se lo ha pedido el presidente del Gobierno, al tiempo que indicó que no es el momento para hablar de su continuidad sino de aclarar lo ocurrido en el accidente de Urda.

"Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí y que, en este caso, es dar la cara, explicar, esclarecer y pensar en cómo mejorar el sistema y cómo ofrecerle confianza a la ciudadanía", ha dicho Puente.

También ha rechazado que vaya a dejar su cargo "por lo que diga la oposición" y ha dicho que no se va a esconder "detrás de nadie" porque cree que no tiene nada por lo que hacerlo. EFE