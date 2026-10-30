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España

Madrid denunciará por la vía penal al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol

Efe
30/10/2026 12:27
Acampada Puerta del Sol
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EFE
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La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes la interposición de una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín por su actuación ante la acampada instalada en la Puerta del Sol hace más de un mes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Comunidad achaca al exdelegado -que dimitió el pasado domingo- un delito de prevaricación administrativa al no actuar ni desalojar la acampada "ilegal" de la Puerta del Sol, como le exigió el Ejecutivo autonómico.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

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Además, la Comunidad considera que Martín incurrió en otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber intervenido ante los incidentes ocurridos en la acampada, que según el Gobierno regional incluyen "delitos de agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

García Martín ha recordado que la Comunidad ya interpuso un recurso contencioso-administrativo para intentar que la Justicia forzara al ya exdelegado del Gobierno a desmantelar la acampada, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó las medidas cautelares reclamadas por el Ejecutivo autonómico, sin entrar al fondo del asunto. 

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