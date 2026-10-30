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España

El Supremo da tres días a las partes para opinar sobre la petición de suspender el voto a los hijos de nacionalizados

Otr Press
30/10/2026 16:43
MADRID (ESPAÑA), 21/04/2026.- El Tribunal Supremo reanuda el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia con las testificales del ex jefe de Gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart; el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano. EFE/ Mariscal
Detalle de la fachada del Tribunal Supremo
EFE
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El Tribunal Supremo ha decidido dar tres días a las partes en el proceso de la llamada 'ley de nietos' para que se pronuncien sobre la petición del partido Iustitia Europa de extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía.

Según un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

Torres pide al Tribunal Supremo que entre en el fondo la ley de nietos antes del 29-N

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Pero sí que aceptan "abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de tres días comunes, contados a partir de la notificación de esta resolución, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos".

Y por "la relevancia de las cuestiones suscitadas y la convocatoria electoral en vigor", la Sala de lo Contencioso-Administrativo habilita para actuaciones en la pieza de medidas cautelares desde el 31 de octubre y todos los días del mes de noviembre.

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