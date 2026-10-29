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España

Vox se querella por homicidio imprudente contra Óscar Puente

Efe
29/10/2026 12:52
Óscar Puente
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EFE
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Vox ha presentado este jueves una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto al menos 69 personas.

La formación que lidera Santiago Abascal fundamenta la querella en el presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión del ministro en materia de seguridad ferroviaria, según informa el partido en un comunicado.

Efectivos de la Guardia Civil inspeccionan las vías en Urda (Toledo), donde ayer un tren Ave de Renfe colisionó con un tren Iryo. EFE/ J.J.Guillen

Aumentan a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario en Urda

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El escrito sostiene que debe investigarse qué información recibió o debió exigir sobre las deficiencias de seguridad, qué medidas promovió y cómo verificó su ejecución.

Además, la querella recoge las advertencias y reclamaciones formuladas tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como el acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento, el personal y la seguridad.

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page

Sánchez garantiza que se aclarará "hasta el último detalle" del accidente ferroviario

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Entre las diligencias solicitadas, Vox pide que Puente declare como investigado, que se recaben los informes y alertas recibidos por Transportes y Adif y que se examinen los protocolos aplicables ante fallos de los sistemas de protección ferroviaria.

También solicita la declaración de responsables del departamento, representantes sindicales y de la asociación de víctimas de Adamuz, además de una pericial independiente que determine las deficiencias existentes y las medidas concretas que habrían podido evitar la colisión entre los trenes Ave e Iryo este miércoles en Urda.

El escrito señala que las causas del siniestro todavía no han sido determinadas oficialmente, si bien la querella centra la responsabilidad que atribuye al ministro en sus posibles omisiones de supervisión y control, sin atribuirle la orden de reanudar la circulación.

Asimismo, hace constar que Vox ha formulado otra querella contra los responsables de Adif con competencias en circulación y seguridad, y solicita al Supremo que recabe esas actuaciones para su coordinación.

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