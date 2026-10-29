Víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz critican que "volverá a pasar"

Un momento del minuto de silencio que se ha guardado este miércoles en la localidad cordobesa de Adamuz EFE

Víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois, ocurrido en Santiago en julio de 2013, y de Adamuz (Córdoba), en enero de este año, han divulgado este jueves un comunicado conjunto en el que lamentan la tragedia de Urda (Toledo) con el saldo de al menos 69 muertes y critican que "volverá a pasar".

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"No es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible", señalan en esa nota, y achacan lo acontecido a mirar "para otro lado", por lo que su convencimiento es que si esto va a continuar así, "ha vuelto a suceder y volverá a pasar".

En el escrito, unos y otros denuncian lo que interpretan como no asunción de responsabilidades a nivel político, técnico y judicial, porque se puede elegir entre culpar o aprender y la prioridad no debe ser señalar "a quien no tiene autoridad" en lugar de sacar lecciones de los "numerosos fallos de gestión".

La seguridad y la vida de los pasajeros ha de ser lo que prime, prosiguen, e invitan a observar a Japón, donde la alta velocidad empezó a operar en 1964 y no hay ni una sola muerte, así como tampoco lesiones de gravedad.

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Mientras, España ostenta, con diferencia, "el récord mundial" de siniestros y fallecidos y el error humano no es "la causa" en el seno de un sistema "complejo y regulado" como es el ferroviario, destacan.

Si nada cambia, la consecuencia "es obvia" y será "la repetición", ahondan, al concluir que sin justicia, verdad y asunción de responsabilidades, las tragedias se suceden.

En este documento, recuerdan a los afectados de Urda que entienden su sufrimiento e incertidumbre y les hacen saber por todo ello que "no están solos".