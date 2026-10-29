España
Una incidencia de un tren de Ouigo interrumpe la circulación de alta velocidad a Levante
Una incidencia técnica en un tren de Ouigo que afecta al suministro eléctrico en la línea Madrid-Levante ha provocado la interrupción de la circulación en el tramo entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo), según informa Renfe.
Adif también explica que esta incidencia en el pantógrafo y la catenaria afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que está provocando retrasos.
Adif asegura que está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.