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España

Una incidencia de un tren de Ouigo interrumpe la circulación de alta velocidad a Levante

Ep
29/10/2026 11:57
Foto de archivo de un pasajero cogiendo un tren Ouigo
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Una incidencia técnica en un tren de Ouigo que afecta al suministro eléctrico en la línea Madrid-Levante ha provocado la interrupción de la circulación en el tramo entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo), según informa Renfe.

Adif también explica que esta incidencia en el pantógrafo y la catenaria afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que está provocando retrasos.

Adif asegura que está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.

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