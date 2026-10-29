Sánchez garantiza que se aclarará "hasta el último detalle" del accidente ferroviario

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y reforzar la seguridad.

Sánchez ha garantizado esta labor en una declaración institucional junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo.

Una reunión para analizar la evolución de la situación tras el accidente de Urda y en el que han fallecido al menos 69 personas.

El jefe del Ejecutivo se trasladó este miércoles al lugar del siniestro, y desde allí aseguró que se va a "llegar hasta el final" para saber qué es lo que ha ocurrido.

Un mensaje en el que ha insistido este jueves, recalcando que el trabajo del Estado está volcado en la respuesta a una triple vertiente.

La primera de ellas, dar respuesta a la emergencia ante esta tragedia, culminar el levantamiento de los cadáveres, proceder a su identificación y completar igualmente la filiación de los heridos.

A ello ha sumado el trabajo que se va a realizar para el esclarecimiento de las causas y, más tarde, el resarcimiento, desde un punto de vista material, a los familiares de las víctimas.

"Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia", ha subrayado.

También, según ha dicho, para reforzar la seguridad con el objetivo de que esto no vuelva a suceder.

Sánchez ha explicado que desde el primer momento se puso en marcha el plan general estatal de emergencias de Protección Civil, movilizando a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Policía Nacional y a todo el sistema de Protección Civil con el fin de dar una respuesta "rápida, urgente y eficaz" a lo sucedido.

Al hilo de ello, ha vuelto a agradecer la profesionalidad de todos los servidores públicos.

El presidente del Gobierno ha recordado igualmente que tanto Renfe como Adif e Iryo han desplegado planes de asistencia a los familiares en Madrid y en Sevilla.