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España

La JEC abre nuevo expediente sancionador a Sánchez por su vídeo con el 'Guernica'

Efe
29/10/2026 20:00
pedro sanchez guernica
Una captura del video publicado en la red social X del presidente Pedro Sánchez
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La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto este jueves un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por colgar en redes un vídeo grabado en el Museo Reina Sofía ante el 'Guernica' que puede vulnerar el deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

En el acuerdo, adoptado tras una denuncia presentada por el PP, la JEC pide que se retire el vídeo y recuerda a Presidencia del Gobierno y al museo el deber de neutralidad institucional exigible durante el periodo electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para actuaciones de contenido "electoralista".

pedro sanche guernica

La JEC ha abierto también un expediente sancionador a la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, tras otra denuncia del PP, por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando hizo referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo consideró "especialista" en "agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social"

Ya el pasado día 15 de octubre la Junta Electoral Central había abierto un expediente a Pedro Sánchez por utilizar una rueda de prensa institucional para hacer campaña al pedir "una mayoría más rotunda". 

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