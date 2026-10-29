Feijóo visita el puesto de mando del accidente ferroviario de Urda
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó este jueves a Urda para visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, en el que estuvo acompañado por el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page y por el presidente del PP en esa comunidad, Paco Núñez.
Feijóo, ha afirmado que aunque es momento de respetar a los muertos, las responsabilidades políticas no son "opcionales" sino "imprescindibles".
"Son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral", ha apuntado en declaraciones a los medios en su visita al lugar del accidente que ha dejado al menos 69 muertos.
Feijóo ha dicho que ha habido más de cien muertos en dos accidentes de tren de alta velocidad en ocho meses (Adamuz y Urda) en el mismo corredor ferroviario y que ello "conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario".