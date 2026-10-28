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España

Un testigo describe un "choque fortísimo" en Urda entre el AVE y el Iryo, "que saltó por los aires"

Efe
28/10/2026 10:09
Un diputado se informa en su teléfono móvil de la colisión de dos trenes de pasajeros de pasajeros a la altura de la estación de Urda
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EFE
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Un testigo ha descrito un "choque fortísimo" entre un tren AVE de Renfe y un Iryo, cuyo fuselaje "saltó por los aires", después de que ambos colisionaran en la estación de Urda (Toledo).

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en 'Capital Radio' que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".

Imagen de archivo de un tren a su paso por Toledo

Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen por un terraplén dos vagones

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Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda. El suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

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