Renfe activa el plan de asistencia a las víctimas del accidente ferroviario

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo) EFE

Renfe ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.

La compañía ha pedido, en redes sociales, que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares.

Fuentes de la operadora ferroviaria, han explicado que desde las 08:30 un AVE Madrid-Puerta de Atocha (08:00)-Sevilla Santa Justa (10:39) se encuentra detenido entre Mora y Urda (Toledo).

Asimismo, han confirmado que se trata de un alcance de un tren Iryo y una unidad de Renfe.

"Estamos recabando información para poder evaluar la situación y conocer el alcance del accidente. Lamentablemente, parece que hay heridos", ha subrayado un portavoz de Renfe.

El siniestro ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

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Según los primeros indicios, un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del Iryo, según las primeras informaciones que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De hecho, el ministro Óscar Puente, que tenía previsto inaugurar este martes el World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid se ha ausentado del acto poco después de entrar.

Personal de Adif se ha desplazado a la zona, a la que se dirige también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha cancelado su agenda.

La consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que el accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) ha dejado al menos diez fallecidos.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, la consejera portavoz ha advertido de que esa cifra "es posible que aumente", aunque no ha detallado el número de heridos, porque los bomberos siguen trabajando en la zona.

La Junta ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, ha habilitado el punto de atención en Urda para los afectados y están activados varios helicópteros sanitarios, dos UVI y los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El Ayuntamiento de Madrid envía bomberos y efectivos del Samur

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado efectivos de Bomberos y Samur-Protección Civil a la estación de Los Yébenes para colaborar en las labores de rescate tras el choque de trenes que ha causado víctimas mortales y numerosos heridos, según ha informado en declaraciones a los medios el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Asimismo, ha indicado que el Consistorio ha puesto sus recursos de seguridad y emergencias a disposición de los equipos que trabajan en la zona para colaborar en el rescate de posibles personas atrapadas y en la identificación de las víctimas.