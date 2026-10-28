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España

La joyería Yanes tasa en más de un millón de euros las joyas halladas en la oficina de Zapatero

Efe
28/10/2026 21:57
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero
EFE
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La joyería Yanes ha tasado en 1.023.320 euros el valor de las más de 60 joyas que la Policía encontró en una caja fuerte durante el registro de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el pasado mes de mayo y les atribuye un posible origen asiático.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el hallazgo de estas piedras preciosas en una pieza separada del caso Plus Ultra, en la que el expresidente figura como investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

En un primer momento, la joyería Ansorena tasó las joyas en más de 1,3 millones de euros y el juez encargó una nueva tasación a Yanes, que ahora rebaja su valor hasta los 1.023.320 millones de euros.

El informe de Yanes, al que ha tenido acceso EFE, es fruto del examen de doce piezas de alta joyería en oro blanco, diamantes y gemas, y un lote de joyería de poca relevancia.

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

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Según los expertos, la valoración técnica de las piezas refuerza la hipótesis de que son joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático.

La valoración cronológica induce a afirmar que estas joyas con bajo contendido en níquel, no se habrían fabricado antes de la normativa REACH, que entró en vigor en junio de 2007, según la cual se exigía reducir el contenido de este metal en las aleaciones de oro, señala el informe.

El bajo contenido en níquel hallado en el análisis del metal, según los expertos, indica que las piezas se fabricaron con posterioridad.

Sus características, añaden, inducen a descartar determinados países "bastante exigentes" con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas, como son la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y los países árabes.

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

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Sin embargo -continúa el informe- existen otros países donde este tipo de joyería es más permisiva en cuanto a sus marcas de identificación como Tailandia, India, China y países de Asia central, Turquía, etc...

Para estos expertos resulta "incoherente" que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección, así como que carezcan de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas "ostentosas" como las que se encontraron en la oficina de Zapatero.

Además, el hecho de que no aparezca la firma del joyero demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio.

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

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El expresidente del Gobierno (2004-2011) y antiguo líder del PSOE solicitó una comisión rogatoria para acreditar que, como él asegura, las joyas le fueron entregadas por el entonces rey de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante una visita oficial a España en junio de 2007, cuando él era presidente del Gobierno.

Pero este martes, el juez rechazó la petición de la defensa de Zapatero al argumentar que esta diligencia "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia", y recordar que Zapatero dispone de "medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma".  

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