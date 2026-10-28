El PSOE pide a sus trabajadores que abandonen la sede de Ferraz ante la convocatoria de protestas ultras

Una imagen referencial del edificio sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid EFE

El PSOE ha pedido esta tarde a los trabajadores de su sede de la madrileña calle de Ferraz que abandonen por completo el edificio ante las protestas de signo ultraderechista que se están convocando, a través de las redes sociales, ante el inmueble.

Fuentes socialistas han confirmado a EFE que se ha requerido la salida anticipada de todos ellos para preservar la seguridad de los trabajadores del partido, ante las convocatorias de colectivos radicales y varias alertas que se están detectando a raíz del accidente ferroviario de Urda.

En concreto, la decisión se ha adoptado al apreciar una especial virulencia en las amenazas dirigidas al PSOE durante la jornada, sobre todo respecto a las que habitualmente tienen como objetivo a la formación encabezada por Pedro Sánchez.