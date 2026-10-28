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España

El PP cancela toda la agenda de campaña tras el accidente de tren en Toledo, incluida la visita de Sémper a Galicia

Efe
28/10/2026 10:21
Borja Sémper
EFE
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El Partido Popular ha cancelado toda la agenda de campaña de sus líderes tras el accidente de tren que se ha producido esta mañana en Urda (Toledo), donde dos vagones de un tren Iryo han descarrillado tras ser alcanzados por un AVE.

"Se cancela toda la agenda de campaña del partido en todo el país como consecuencia dramático accidente ferroviario de Toledo a la espera de tener más información", ha comunicado el Partido Popular.

Entre estas cancelaciones se incluye la visita del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, a Galicia, que tenía previsto participar en varios actos en Vigo y en Ourense a lo largo de este miércoles.

Accidente

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

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Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

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