Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen por un terraplén dos vagones

Imagen de archivo de un tren a su paso por Toledo EFE

Dos trenes de pasajeros de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, han precisado estas fuentes.

Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida.

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