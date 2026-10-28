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España

Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen por un terraplén dos vagones

Efe
28/10/2026 09:40
Imagen de archivo de un tren a su paso por Toledo
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EFE
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Dos trenes de pasajeros de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, han precisado estas fuentes.

Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida. 

Noticia en elaboración.

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