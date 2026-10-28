Begoña Gómez denuncia al PP por suplantación de imagen por su vídeo hecho con IA

Begoña Gómez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que su esposa, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia contra el PP por suplantación de imagen tras el vídeo hecho con inteligencia artificial (IA) en el que aparecen ella y varios dirigentes socialistas vinculados con casos de corrupción.

Sánchez ha informado de esa denuncia en una entrevista en el pódcast 'Keep it cutre' publicada este miércoles y en la que explica que tomó la decisión de adelantar las elecciones generales tras consultar con sus padres y su esposa.

Al analizar la situación de las redes sociales y el uso de la IA, ha subrayado que el PSOE no la está utilizando pero sí es víctima de ella.

Ha sido entonces cuando ha informado de que su esposa ha presentado una denuncia por suplantación de imagen tras un vídeo de precampaña del Partido Popular.

El partido de Alberto Núñez Feijóo publicó un vídeo hecho con IA en el que aparecen personas como Begoña Gómez y el exministro José Luis Ábalos, y burlándose de que se proclamen "zurdos".

Para Sánchez, el PP está usando esta tecnología de manera "descarnada e irresponsable".