Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo defiende el "acuerdo táctico" con Vox y reitera que son dos partidos distintos

Efe
27/10/2026 10:15
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que PP y Vox siguen siendo partidos distintos pese al "acuerdo táctico" para el Senado, que se hizo sólo como una reacción al pacto entre las izquierdas.

"Es evidente que el Partido Popular y Vox no van en coalición, son dos papeletas distintas", ha afirmado el candidato a la presidencia en una entrevista en Onda Cero, quien ha precisado que Vox y PP no se han disuelto ni fusionado en el Senado sino que "siguen siendo dos partidos muy distintos con programas distintos".

Así, el acuerdo es "una respuesta esperada" por "la mayoría de los españoles que quieren un cambio" y es "la respuesta responsable" frente al acuerdo entre PSOE y Frente Amplio.

De hecho, ha reiterado que la formación popular no se habría planteado el acuerdo si no hubiera existido el de las izquierdas, ya que el PP tenía una amplia mayoría absoluta en la Cámara Alta y estaba convencido de que la iba a mantener.

"Ante eso hay que reaccionar. Si tú garantizas o quieres garantizar el cambio en tu país, tienes que ser consecuente con ello, te guste más o menos", ha afirmado Feijóo, quien ha relatado que ha hablado y se ha "mensajeado" con Santiago Abascal sobre el acuerdo, aunque han sido los equipos de campaña quienes lo han cerrado.

Preguntado sobre si con este pacto el PP aspira a tener una mayoría reforzada que le permita cambiar la composición del Tribunal Constitucional, Feijóo ha dicho que lo primero es garantizar la mayoría absoluta y para eso los ciudadanos "tienen que votar masivamente y que funcione correctamente ese punto de encuentro".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Abanca gana 579,1 millones hasta septiembre, un 13,6% menos debido a un menor uso de créditos fiscale
EP
Nicolás Vázquez (2i), nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, acompañado, entre otros, del presidente gallego, Alfonso Rueda (i) y de su antecesora en el cargo, Ángeles Vázquez

Los nuevos conselleiros de Política Social y Medio Ambiente juran su cargo
EP
Halloween en Novo Mesoiro

O Martinete celebra la cuarta edición de su fiesta de Samaín
Redacción
Accidente Tercera Ronda

A Coruña afronta una mañana complicada para el tráfico rodado
Abel Peña