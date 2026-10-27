El juez rechaza la comisión rogatoria a Arabia Saudí que solicitó Zapatero sobre las joyas

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas que fueron localizadas en su despacho el pasado 19 de mayo.

En su auto, Calama apunta que la comisión rogatoria "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia", y recuerda que Zapatero dispone de "medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma".

Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando era presidente del Gobierno.

Por ello, Calama considera que esta comisión rogatoria "no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva", sino a "construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado".