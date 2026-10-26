Un alto mando de la Guardia Civil vio 6 barcos marroquíes en Ceuta la noche previa a la entrada

Miguel Lobo (d) a su llegada este lunes a Audiencia Nacional de Madrid EFE

Un alto mando de la Guardia Civil ha revelado a la jueza que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes y que los agentes de ese país "estaban de brazos caídos", mientras que un inspector policial ha ido más allá al afirmar que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

El teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma han testificado este lunes ante la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el guardia ha revelado que la noche antes vio 6 barcos marroquíes, que eran 2 patrulleros, 2 interceptores y 2 menores, aunque desde la costa ha precisado que era difícil saber si estaban en aguas jurisdiccionales.

Ahora bien, ha dicho que le llamó la atención que "precisamente un día de niebla hubiera seis barcos de la Armada de Marruecos".

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Por su parte, el inspector ha asegurado que también vio embarcaciones que parecían de la Armada de Marruecos, aunque no ha aclarado la distancia ni si eso ocurrió antes o durante la entrada.

Los mandos apuntan a la responsabilidad de Marruecos

Ambos han señalado a Marruecos por su papel en la entrada de inmigrantes, ya que el guardia civil ha dicho que "los militares en Marruecos estaban de brazos caídos" y que solo tenían "una actitud activa" respecto a los subsaharianos que intentaban entrar desde el país magrebí pero, en cambio, "pasiva con sus compatriotas".

Pese a esa inacción en la valla, ha continuado, otros agentes dirigían a las personas hacia el espigón desde la playa, porque los militares marroquíes no hacían más que derivar al agua, y es por eso que ellos tuvieron que sacar a gente del mar "para salvarles la vida", es decir, también hubo autoridades marroquíes dando órdenes.

Del mismo modo, el guardia civil también ha asegurado que vio embarcaciones marroquíes recogiendo a gente durante la entrada que luego dejaban en la playa, pero pequeñas porque las mayores no sabe que hacían ya que eran demasiado grandes para llegar a la costa.

Por su parte, el policía ha señalado que los agentes marroquíes facilitaban el paso hacia Ceuta, con uniformados vestidos de gris y caqui y personas de paisano haciendo gestos para que avanzaran, dejando claro que vio a personas dirigiendo "una cola muy larga" en Marruecos. "Lo hacían tranquilamente", añaden las fuentes, que destacan que este agente se refirió a lo sucedido como "invasión".

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Las decisiones sobre la puerta correspondían a la Guardia Civil

Tardón les citó tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han sido testigos" de esta entrada irregular que aconteció el pasado 30 de julio.

En su declaración, el alto mando de la Guardia Civil ha declarado que "todas las decisiones" sobre la apertura o cierre de la puerta en la verja fueron suyas, y que las "asume plenamente", ya que no recibió órdenes ni del delegado del Gobierno ni de nadie más, mientras que el policía ha denunciado la ausencia de instrucciones y planificación, según apuntan las fuentes consultadas.

Así las cosas, las declaraciones dan cuenta de dos versiones operativas enfrentadas en plena crisis y, según el guardia, el "rifirrafe" entre ambos cuerpos en la frontera surgió después de que los policías nacionales tratasen de "parar el flujo" de migrantes, mientras que la Guardia Civil decidió reabrir "por el riesgo de tapón".

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Y ha desarrollado que se negó a cerrar una puerta que "siempre está abierta", mientras que el Policía se mostró partidario de hacerlo ante la riada pero que no lo consiguió ante la "prohibición" del alto mando del instituto armado, ya que, de producirse un tapón, se echarían a la playa y, de fallecer, sería su responsabilidad.

El guardia sí que ha puesto de manifiesto que no tenían aviso de que hubiera entradas masivas para ese día y que las reuniones de coordinación previas a la entrada no eran por ese motivo hasta el punto de que "a él jamás le trasladaron que hubiera una convocatoria para entrar el día del trono", el 30 de julio.

Al respecto, el inspector de Policía ha explicado que, en términos generales, se estaba produciendo un incremento de tres o cuatro veces lo registrado en años anteriores, pero que los días previos a la entrada masiva "había sido exponencial".

Y, en otro punto de su declaración, sostiene que en este año se ha producido un repunte de entrada de irregulares desde el mes de enero y no únicamente en verano.