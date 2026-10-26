Sánchez ve "puro vandalismo" en los disturbios de Barcelona y promete "cero tolerancia" con los violentos

Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los disturbios del pasado sábado en Barcelona tildándolos de "puro vandalismo" y asegura que el Gobierno tiene "cero tolerancia" con los violentos.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo dice que las protestas no son un acto de democracia y asegura que fueron instigadas desde las redes sociales.

"Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia", señala el Ejecutivo y deja clara su posición: "Cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes".

Sánchez ha lanzado este mensaje después de que el pasado sábado se produjesen graves altercados en la ciudad condal que ocasionaron daños en el mobiliario urbano y saqueos en una treintena de establecimientos en el entorno de la Plaza Cataluña.

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona Más información

Los disturbios, condenados ahora por Sánchez, se saldaron con 130 detenidos, de los cuales más de la mitad, 74 hombres y dos mujeres, eran menores de edad.

Cuerpo expresa su "condena inmediata"

Desde Valencia, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su "condena inmediata y absoluta a cualquier tipo de violencia o disturbios", como los ocurridos en Barcelona, que "enturbian la convivencia y el desarrollo normal de la vida en una ciudad como Barcelona".

El ministro ha añadido que se deben "perseguir este tipo de situaciones y que tengan consecuencias, porque en una sociedad como la española no nos las podemos permitir". Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, tras visitar este lunes los municipios valencianos de Gandia y Oliva para conocer los daños por la dana Adam.

Un centenar de detenidos en los disturbios provocados por una protesta de jóvenes en Barcelona Más información

Cuerpo ha señalado que se deben llevar a cabo "todas las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades, como no cabe otra solución", y ha subrayado que hay que "condenar y perseguir cualquier acto de violencia". En el caso de los menores de dad, pidiendo "una responsabilidad específica por parte de sus progenitores", ha agregado.

Respecto a quién está detrás de los altercados, Cuerpo ha indicado que no tiene información con respecto al origen de este tipo de movimientos. "Lo que nos compete ahora a todas las autoridades, desde el Ayuntamiento a la Generalitat y por supuesto también al Estado en lo que se refiere a la actuación tanto administrativa como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es solucionarlo y promover que efectivamente no se vuelva a producir", ha añadido. Finalmente, ha hecho un llamamiento a "que se desescale y a que no exista este tipo de actos violentos".

Este mismo lunes, varios ministros han apuntado a la extrema derecha como responsable de estos incidentes al señalar que son los únicos beneficiados con la sensación de caos y desorden que trasladan.