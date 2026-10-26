Feijóo recluta a varios consejeros en listas y obliga a cambios a Ayuso, Rueda, Mañueco, Llorca, Miras y Buruaga

Feijóo (c), junto al secretario general, Miguel Tellado y Marta Varela, en el comité de dirección del PP, este lunes EFE/David Mudarra

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a varios consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que obliga a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid a remodelar sus gobiernos regionales.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas tanto a consejeros de CCAA como a numerosos alcaldes en ejercicio.

A la espera de que el PP difunda las listas completas -el plazo para registrarlas termina esta medianoche- Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Murcia) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) se ven obligados a realizar crisis de gobierno tras la salida de alguno de sus consejeros para ocupar un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

Camarero al Senado

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) considera incompatible ostentar al mismo tiempo la condición de consejero autonómico y concurrir como candidato a diputado. Por lo tanto, esos consejeros deben dejar sus responsabilidades en los Ejecutivos regionales.

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Sin embargo, esa regla es más flexible en el Senado, cámara territorial. De hecho, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, seguirá en el Consell y mantendrá sus funciones pese a encabezar la lista del PP al Senado por Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat.

La última en anunciar un cambio en su Ejecutivo regional ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, ha remodelado tres consejerías tras el fichaje del consejero Carlos Novillo y el viceconsejero José Antonio Sánchez para la candidatura del PP en Madrid que encabezada el propio Feijóo.

Cambios en Madrid y Galicia

Con estas modificaciones, Jorge Rodrigo, hasta ahora consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, relevará a Novillo al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; mientras que José María García Gómez, hasta ahora número 2 de Rodrigo como viceconsejero, será el nuevo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En el caso de Galicia, la consejera de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ocupará el segundo puesto de la lista al Congreso por la provincia de A Coruña que encabeza Miguel Tellado, secretario general del PP. Además, el PPdeG ha confirmado que el hasta presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, concurrirá por Ourense al Senado.

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En las generales de 2023, Feijóo ya incorporó en sus listas a personas de la Xunta de su estrecha confianza como Francisco Conde, que había sido su vicepresidente primero y consejero de Economía. Además, fichó a Pedro Puy, exportavoz del PP en el Parlamento de Galicia; a Álvaro Pérez, exsecretario general de Presidencia de la Xunta; y a sus dos estrechas colaboradoras, Marta Varela y Mar Sánchez. Todos estos repiten ahora en las listas del PP.

Consejera de Educación de Castilla y León

También el presidente de Castilla y León ha acometido una crisis de su Gobierno después de que el PP de Valladolid propusiera a la consejera de Educación, María Pardo, como cabeza de cartel al Congreso por esa provincia. Este mismo lunes ha jurado su cargo su sustituta, María del Valle Ares, hasta ahora secretaria general de la Consejería de Educación.

Asimismo, Feijóo ha elegido a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes de Murcia, Carmen Conesa, como número tres en la lista del Congreso del PP murciano. Su incorporación a esta candidatura la obliga a abandonar el Ejecutivo regional antes del 26 de octubre y deja pendiente quién asumirá sus competencias.

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Está por ver si el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, nombra a otra persona para este cargo o decide que sus funciones las asuma otra consejería, dado que Murcia es una de las autonomías que irá a las urnas en mayo de 2028.

Dos consejeros en Cantabria en listas

En el caso de Cantabria, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria, Isabel Urrutia, encabeza la candidatura del PP de Cantabria al Congreso. Juan Ignacio Sáez Bereciartu, hasta ahora director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, es el encargado de sustituirla en el Gobierno cántabro que dirige Buruaga.

Además, Luis Martínez Abad deja de ser consejero de Cultura, Turismo y Deporte para para ir de número 2 en la candidatura del PP cántabro al Senado en las elecciones generales. Tamara González, actual directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, ocupará su puesto en la Consejería.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, también hace cambios después de que su consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, encabece la lista del PP al Congreso por Castellón, un puesto que en las generales de 2023 lideró el expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra.

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Cambios en el gobierno canario

Hay más cambios también en el Gobierno canario que dirige Fernando Clavijo (CC), que gobierna con el apoyo de los 'populares', ya que Feijóo ha optado por Gustavo González de Vega, hasta ahora viceconsejero de Economía en las islas, para encabezar su lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Además, Feijóo ha incorporado a sus listas al Congreso al consejero de Urbanismo y Transporte de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, que sustituye a Javier Celaya, que fue el cabeza de cartel por Ceuta en 2023.

En la lista por Baleares al Congreso que encabeza el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ocupará el 'número dos' Antònia Roca, que ostenta en la actualidad la vicepresidencia primera del Consell de Mallorca y es consellera insular de Cultura y Patrimonio. Esto obligará también a una remodelación en ese órgano de Mallorca.

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Numerosos alcaldes en las listas de Feijóo

Aparte de consejeros autonómicos, Feijóo ha fichado para las listas electorales a numerosos alcaldes. El primero que anunció el pasado fin de semana fue el de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona (Barcelona), que será 'número uno' del PP al Congreso en la candidatura por Barcelona.

Además, formarán parte de las listas la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la alcadesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que encabezan las listas al Congreso de sus respectivas provincias.

También hay varios regidores en el Senado que acompañarán a Feijóo en las listas de las generales de noviembre, como la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, o el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que vuelve a encabezar la lista del partido por su provincia en la Cámara Alta.