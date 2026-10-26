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España

Al menos veinte detenidos, muchos menores, por disturbios y asaltos a comercios en Bilbao

Efe
26/10/2026 23:12
BILBAO, 26/10/2026.- Varios cientos de personas, en su mayoría encapuchadas, han protagonizado altercados en el barrio bilbaíno de Deusto tras disolverse una concentración 'antifascista' contra la celebración de un acto público del periodista Vito Quiles, que finalmente ha sido suspendido, incidentes en los que la Ertzaintza ha detenido a nueve personas. EFE/Luis Tejido
Varios cientos de personas, en su mayoría encapuchadas, han protagonizado altercados en el barrio bilbaíno de Deusto 
EFE
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Una veintena de personas, entre ellas muchos menores, han sido detenidos este lunes en los altercados registrados en Bilbao tras la concentración contra la presencia en la ciudad del agitador Vito Quiles, en los que también se han registrado asaltos a algunos comercios, ha confirmado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

El consejero, en una entrevista en ETB2, ha elevado el número de arrestados a una veintena, la mayoría de ellos menores de edad, al tiempo que ha indicado que se han registrado ataques a comercios, al igual que sucedió el pasado sábado en Barcelona.

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona

Más información

"Da la impresión que alguien está queriendo emular movimientos violentos que hemos visto en otras partes de Europa", ha afirmado el Zupiria, quien ha tachado lo sucedido de "inaceptable".

El consejero ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".

En este momento de "agitación" en Europa y en Euskadi, la Ertaintza trabaja para actuar "de acuerdo a la ley" y detener a quien provoca estos incidentes para ponerlos en manos de la justicia. 

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