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España

Vivas reitera que Ceuta sigue sin recuperar la normalidad y lamenta que no haya devoluciones administrativas

Otr Press
25/10/2026 18:02
MADRID (ESPAÑA), 25/10/2026.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c) se dirige a los medios de comunicación tras encabezar una manifestación en Madrid para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio. EFE/ Sergio Pérez
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c) encabezó una manifestación en Madrid para pedir que España no se olvide de Ceuta
EFE
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado este domingo que la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad tres meses después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio y ha lamentado que no se haya producido "ninguna sola devolución administrativa".

"Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad. No hemos recuperado la normalidad", ha afirmado el presidente de la ciudad autónoma, antes de la marcha convocada en Madrid por el movimiento Mujeres Caballas.

Vivas ha defendido que la movilización, que reclama la vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma, está "más que justificada" porque los ceutíes "han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad". "Es una situación insoportable. Venimos a decir aquí, basta ya. Demandamos, de una manera justa, cívica y pacífica, a la vez que contundente, la vuelta a la normalidad", ha reiterado.

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En este sentido, Vivas ha defendido que esa normalidad solo se conseguirá con el retorno de los migrantes que aún están en Ceuta y que ha cifrado en torno a 15.000 personas. "Nos sentimos indignados con el comportamiento del presidente del Gobierno", ha indicado.

En su alocución, el presidente de Ceuta ha cifrado en un 60% el incremento de la delincuencia y en un 400% el de las urgencias sanitarias, además de asegurar que la economía ceutí ha caído cinco puntos en su PIB.

Asimismo, ha asegurado que, tres meses después de la entrada masiva, no se ha producido ninguna devolución por resolución administrativa y que únicamente ha habido retornos voluntarios o vinculados a la comisión de delitos. "Necesitamos volver a la normalidad y necesitamos que no se vuelva a repetir otra invasión y que se pongan las medidas adecuadas para que esto no ocurra", ha afirmado.

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Vivas también ha expresado su indignación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el Ejecutivo central, al considerar que podrían haber empleado los medios y las capacidades disponibles para contener la entrada masiva y facilitar que Ceuta recuperase la normalidad. "Ceuta está indignada con su comportamiento. Ceuta se siente muy frustrada", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que Sánchez se fuera de vacaciones. "Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", ha agregado. Por otro lado, Vivas ha agradecido a entidad Mujeres Caballas que hayan organizado la marcha y a los ceutíes que se han desplazado hasta Madrid para participar en ella.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha destacado, antes de reivindicar la unidad de los españoles y agradecer el apoyo recibido desde el resto del país.

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