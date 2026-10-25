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España

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona

Efe
25/10/2026 10:35
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos 
EFE
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Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han quedado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra.

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por TikTok similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, alguna de las cuales desembocado en incidentes violentos.

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Un centenar de detenidos en los disturbios provocados por una protesta de jóvenes en Barcelona

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Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 128 personas, de las que 122 son hombres y 6, mujeres. El 56 por ciento de los arrestados, es decir, 72 jóvenes, son menores de edad, y del total, dos tenían antecedentes por desórdenes en la vía pública.

Además, hay quince policías heridos, cuatro de los cuales están de baja por lesiones graves. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios en los que tuvieron que actuar los bomberos. 

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