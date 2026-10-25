Feijóo pide a Sánchez dejar de "dar lecciones de paz" porque "está jugando con fuego"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "pontificar" y "dar lecciones de paz" porque "la ha dinamitado" en España y está "jugando con fuego", al responsabilizarle de los disturbios de anoche en Barcelona.

Durante su intervención en el mitin de precampaña electoral en Salamanca, ante casi 2.000 asistentes, Feijóo ha afirmado que "los discípulos del muro no quieren paz en las calles" y están "sembrando el odio". "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", ha sentenciado.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha expresado su solidaridad con los vecinos afectados y con los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han tratado de "impedir que los violentos campen a sus anchas", pero también con el dirigente del PP catalán Xavier García Albiol, a quien ha confirmado que estará haciendo campaña con él en Cataluña.

Feijóo se ha situado al lado de Albiol en su "lucha contra los okupas, contra los que queman las calles y contra los violentos", desde Ceuta a Barcelona, pasando por A Coruña y Madrid, por los incidentes registrados en los últimos días.

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Para el dirigente popular, "la intención es evidente" y ha vinculado a Pedro Sánchez con estos incidentes porque "está jugando con fuego, el fuego del malestar social que ha provocado el fuego de la violencia, que no está frenando y que quiere ver crecer".

Ante esta situación, Feijóo ha pedido a los españoles unirse para "votar en paz y en libertad" y ha añadido que será "implacable" con quienes pretendan "destruir la convivencia española para impedir la alternancia democrática".

"Gentuza"

"Somos la fuerza de la alternancia y también los garantes de la paz civil", ha exclamado el candidato, convencido de que la "mayoría silenciosa" de los españoles no quiere "que les gobierne esta gentuza", porque quieren "ley, orden y seguridad".

Feijóo ha ofrecido un gobierno que garantice "el derecho a vivir tranquilo" porque "España es un país pacífico y la gente tiene derecho a vivir tranquila".

Sin embargo, ha afirmado que no va a callarse ni echarse "a correr" si la convivencia "está amenazada" en España: "Yo plantaré cara a los violentos si se atreven a quemar las calles, yo velaré por la seguridad de todos", ha sostenido.

En este punto, ha acusado a Sánchez y a algunos de sus ministros de "minimizar" y "justificar" estos comportamientos violentos , convencido de que "se empieza blanqueando a Bildu y se acaba así".

"¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? La de intimidar a nuestra gente, quemar nuestras calles y creer que la violencia se puede imponer a la ley", ha argumentado.

Por este motivo, ha exigido a Sánchez que "deje de dar lecciones de paz, si la ha dinamitado en su país", y ha hecho un llamamiento para que el 29 de noviembre los ciudadanos demuestren que "no se odian y quieren volver a convivir en paz".

Manifestación por Ceuta

Feijóo ha comenzado su intervención con un recuerdo para la manifestación convocada en Madrid por mujeres de Ceuta, a quienes ha dado un "abrazo enorme" y garantizado su compromiso con la resolución de la situación actual en la ciudad autónoma.

El dirigente del PP se ha mostrado convencido de que Sánchez está escribiendo "un epílogo", mientras que su candidatura, de la que se ha rodeado en Salamanca al reunir a casi todos los cabezas de lista al Congreso y al Senado, redacta "un prólogo" de una "nueva etapa de esperanza".

Ha recordado unas recientes palabras del papa León XIV, con referencias a la histórica Escuela de Salamanca que este año cumple cinco siglos, para afirmar que "el poder debe tener límites" y "la moral importa", porque el ejercicio de la autoridad entraña una "gran responsabilidad".

En su opinión, es "uno de los principios que más urge recuperar en España" para no ejercer el poder "como un privilegio a explotar" sino como un "servicio" que prestar.