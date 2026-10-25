Este lunes es el último día para registrar las listas de los partidos y coaliciones en las Juntas Electorales provinciales

Un hombre ejerce su derecho al voto en las elecciones andaluzas EFE

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las doce de la noche de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre.

El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas, entre ellas si Vox finalmente renuncia a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto; o cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta.

Tras el registro de listas, las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente.

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Menos coaliciones que en 2023

Pueden presentar candidaturas los partidos y federaciones inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como las coaliciones electorales que se constituyeron la semana pasada. En esta ocasión, fueron nueve, de las que se presentan exclusivamente al Congreso, tres al Senado y otras cuatro son de ámbito autonómico y concurren a ambas cámaras. A los comicios de 2023 concurrió una docena de coaliciones: tres de ellas de ámbito nacional, una del Senado, y ocho autonómicas.

La coalición más importante para el 29N en la Cámara Baja es la de Frente Amplio, que encabeza Ada Colau y Emilio Delgado, y que finalmente no llegó a un acuerdo con Podemos, salvo en Canarias y Comunidad Valenciana.

Para el Senado, la coalición más relevante es la conformada entre PSOE y Frente Amplio en todas las circunscripciones salvo las catalanas, canarias y baleares.

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Aval del 0,1% para los partidos sin representación

En el caso de los partidos, federaciones y coaliciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos cámaras en las anteriores elecciones generales, es necesario reunir las firmas de, al menos, el 0,1% de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción por la que pretendan concurrir.

Este es el caso, por ejemplo, de Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, y del nuevo partido 'Democracia 21', que se ha conformado como coalición con Ciudadanos y UCIN, y que pretende presentarse a las circunscripciones de Madrid y Barcelona.

También podrán presentar listas las agrupaciones de electores, aunque en su caso deberán contar con el respaldo de, al menos, el 1% de los electores inscritos en el censo de la correspondiente circunscripción. Ningún elector podrá avalar con su firma más de una candidatura.

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Novedad: listas cremallera de hombres y mujeres

Otro de los requisitos que deberán cumplir las candidaturas es el respeto al principio de paridad electoral, que exige por primera vez en unas elecciones generales que las listas al Congreso estén integradas por mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

Hasta ahora, la Ley Electoral exigía que las listas incluyeran al menos un 40% de candidatos de cada sexo, sin que ninguno pudiera superar el 60%, una proporción que debía respetarse también en cada tramo de cinco puestos. Sin embargo, la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, sustituyó este sistema por las denominadas listas cremallera por género.

Esta composición paritaria deberá respetarse en el conjunto de las candidaturas, sin separar titulares y suplentes, y también será obligatoria cuando las candidaturas al Senado se agrupen en listas. De esta manera, se logrará que la composición de ambas Cámara sea prácticamente paritaria.

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En 2023 se presentaron más de mil listas

Las Juntas Electorales Provinciales proclamaron en las elecciones del verano de 2023 un total de 1.090 listas a las Cortes Generales (550 al Congreso y otras 540 al Senado), 186 menos que en 2019. En la criba cayeron 66 candidaturas de formaciones extraparlamentarias por errores, no cumplir los requisitos y, sobre todo, por no adjuntar los avales necesarios.

En total, 4.892 candidatos competieron el 23 de julio de 2023 por los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado -este año se elige uno más tras el cambio constitucional que facilitó la creación de un senador propio para la isla de Formentera-, lo que supuso una media de diez aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y de 5,5 por cada asiento en el Palacio del Senado.