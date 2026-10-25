Al menos veinte heridos graves al colisionar un autobús y un turismo en Barcelona

Imagen de archivo de agentes de los Mossos d'Esquadra GUARDIA URBANA DE BARCELONA

Al menos 20 personas han resultado heridas graves en una colisión entre un turismo y un autobús, que se ha caído por un terraplén de veinte metros, en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Montclús (Barcelona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en el accidente, que ha ocurrido hacia las 17.30 de esta tarde, los servicios de emergencias médicas han evaluado a 41 personas afectadas, de las que al menos 20 presentan heridas de gravedad.

El siniestro ha ocurrido cuando, por causas que se están investigando, un vehículo de los autocares de la compañía Sagalés ha colisionado con un turismo en la carretera BV-5114 y ha acabado despeñándose por un talud de veinte metros de altura.

En el autocar viajaba medio centenar de pasajeros, algunos de los cuales han salido por su propio pie del vehículo y han subido el terraplén hasta la carretera, mientras que otros han quedado atrapados y han tenido que ser evacuados por los equipos de emergencias, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El accidente ha movilizado a 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de servicios sanitarios y Bomberos, que han desplazado una veintena de efectivos y especialistas en rescates de montaña del grupo GRAE.

Los Mossos d'Esquadra han cortado la carretera en ambos sentidos de la circulación, para facilitar las tareas de gestión del accidente.

Protección Civil ha activado en fase de alerta el plan de emergencias por accidentes en transportes Procicat.