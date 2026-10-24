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España

Un centenar de detenidos en los disturbios provocados por una protesta de jóvenes en Barcelona

Efe
24/10/2026 22:38
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales 
EFE
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

En declaraciones a los medios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de la detenciones en los alborotos que, ha destacado, han sido provocados por grupos "no organizados" que no defendían "ningún derecho" y han vandalizado y saqueado 14 comercios del centro de la ciudad. 

La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés" que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

Según han informado a EFE fuentes de la policía catalana, los concentrados han empezado a provocar daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que ha obligado a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

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A raíz de la intervención policial, los manifestantes se han dispersado en grupos por los alrededores de la plaza de Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que han cargado contra algunos de ellos.

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en esa céntrica plaza barcelonesa.

Los agentes han detenido a varias personas durante los incidentes y los enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, que han respondido con cargas al lanzamiento de piedras y objetos contundentes por parte de los manifestantes, con lo que puede haber heridos tanto entre los policías como entre los jóvenes que participaban en la protesta.

En un mensaje a través de su cuenta de X, los Mossos d'Esquadra han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a las inmediaciones de la plaza de Cataluña y alrededores por grupos "violentos" de personas que están quemando contenedores, vandalizando mobiliario urbano y lanzando piedras a la policía.  

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