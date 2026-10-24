Torres pide al Tribunal Supremo que entre en el fondo la ley de nietos antes del 29-N

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres EFE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado este sábado al Tribunal Supremo que entre en el fondo del asunto de la ley de nietos antes de que se celebren las elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la presentación de los candidatos del PSOE canario al Congreso y al Senado, Torres ha insistido en que personas que votaron en las últimas elecciones autonómicas, generales y europeas ahora no van a poder hacerlo y se les va a cercenar un derecho constitucional, lo que ha calificado de "asombroso".

Ha remarcado, por ello, que lo que tiene que hacer el Supremo "es entrar en el fondo del asunto y antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre".

"Estamos ante un relato que la derecha y la ultraderecha quiere mantener y que se le traslada a la sociedad española: que hay españoles de primera y de segunda, que son los que, habiendo ya votado, ahora no lo pueden hacer", ha señalado Torres.

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Según el ministro, "están poniendo una tirita antes de la herida y adelantando lo que va a ocurrir, que es la remontada... estamos en la remontada".

Así mismo, ha indicado que ya se ha entregado parte de la información requerida por el Tribunal Supremo y que en los próximos días se completará ese proceso, tras el requerimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores a los consulados para recabar la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la ley de nietos, como pide el Alto Tribunal.

Torres ha apuntado que no es una situación "sencilla" pues en muchos casos "estamos hablando de actuaciones que se hacen de manera directa, incluso a mano", ha señalado.