Sánchez anuncia que si sigue en la Moncloa blindará el derecho al aborto en la Constitución

Sánchez, en un momento de su mitin de este sábado en Granada Miguel Ángel Molina (Efe)

El presidente del Ejecutivo y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, anunció que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá “en pie como una conquista” el de la eutanasia.

Sánchez hizo estas manifestaciones en un mitin en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, donde alertó de los recortes en derechos sociales y económicos que llevarían a cabo gobiernos de PP o de Vox encabezados por Alberto Núñez Feijóo o por Santiago Abascal.

Y tras pedir el voto para el PSOE fue tajante: “Feijóo es el envoltorio y Abascal el regalo, y hay regalos que no merece la pena abrir”.

Pedro Sánchez acudió al acto junto con la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, y el cabeza de lista del partido al Senado por Granada, Pedro Fernández, y empezó su intervención leyendo el poema ‘Cantos nuevos” de Federico García Lorca –para lo que se tuvo que poner las gafas– y ante un invitado de excepción, el cantante granadino Miguel Ríos.

Un guiño a la “patria chica” del poeta porque, como dijo, el hispanista Ian Gibson le había enviado un correo electrónico en el que le pedía que incorporara a Lorca en su discurso, justo cuando se conmemora el 90 aniversario de su muerte. Sánchez hizo una defensa cerrada de los logros sociales de su Gobierno frente a los recortes del de Mariano Rajoy o los que podrían llegar con un gobierno de PP y Vox.

Y como en la legislatura recién acabada no se pudo sacar adelante la reforma constitucional para blindar el aborto, el líder socialista se comprometió a hacerlo en la siguiente.

“Lo nuestro y lo de todos”

El presidente del Gobierno se puso una camiseta blanca con la frase en rojo “la fuerza del amor” que le entregaron al llegar al mitin e instó a los asistentes a movilizarse el 29-N “por lo nuestro y lo de todos”, porque estas elecciones –enfatizó– “van de si avanza el pasado o seguirá avanzando España”. Indicó que en apenas tres semanas de precampaña, la derecha y la ultraderecha ya mencionaron su lista “interminable” de recortes.

“No proponen una alternancia, sino una involución” zanjó. Sánchez ironizó sobre la negativa de Feijóo y Abascal a hacerse la foto con el presidente argentino, Javier Milei, en su reciente viaje a España.

“Todo para no hacerse una foto y que no nos demos cuenta de que pertenecen al mismo club, el de la motosierra y los recortes”. Especialmente duro fue con Feijóo por banalizar y mercadear con los derechos de las mujeres.

“No sé si lo de Feijóo es insolencia o sectarismo”, añadió antes de reprochar al líder del PP que se llame feminista por haberse criado entre mujeres.

“Ser feminista no es criarse entre mujeres, ser feminista no es recortar el derecho de las mujeres. Sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás va a volver a opinar y a controlarlos”, apostilló. Y agregó: “Cada vez que Feijóo habla, sube el pan”.

En este sentido, afirmó que el líder del PP “pisa muchos charcos”, como en las entrevistas recientes cuando confundió el salario medio con el mínimo. Sánchez se preguntó por qué todos los ultras, como Milei o Donald Trump, “miran a España”.

Y se respondió: “Yo lo tengo muy claro. Vienen porque este Gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen”.

Repetir resultados

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, vaticinó que su partido volverá a tener los resultados de las elecciones de 2023 y gobernará de nuevo, ya que frente a las propuestas del Gobierno progresista de Pedro Sánchez “está la nada y el vacío”, “que es lo que está viendo la gente”.

Antes de intervenir en un acto de precampaña para presentar a los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Canarias, Torres manifestó que tras las últimas elecciones se logró un Gobierno progresista que “ha caminado en derechos”, pese a los “que decían en el año 2023 que Pedro Sánchez no iba a ser el nuevo presidente después de las autonómicas, incluso que iba a haber mayoría absoluta del PP y si no, una mayoría con Vox.

Según Torres, “la gente sabe, está escuchando, está viendo y está concluyendo que frente a las propuestas que hace un Gobierno progresista” está “la inanidad y el vacío”, en alusión a Alberto Núñez Fejióo, “que no se moja en nada”, destacó.

“La única propuesta que tiene el señor Feijóo”, a quien aseguró que el PSOE le va a ganar el 29 -N, “es la del insulto y la descalificación”, dijo Torres, quien añadió que su partido hará “juego limpio” y demostrará que “son los mejores en el terreno del juego de la política”.