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España

Rufián y Montero llaman a "someter al PSOE desde su izquierda": "El frente somos nosotros"

Efe
24/10/2026 15:38
El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián y la eurodiputada y candidata de Podemos, Irene Montero
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EFE
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Los candidatos de ERC y Podemos a las elecciones, Gabriel Rufián e Irene Montero, han llamado este sábado a "someter al PSOE desde su izquierda" en las próximas elecciones generales para lograr un Gobierno que garantice unas condiciones de vida dignas a la ciudadanía.

"Te llames como te llames, ¡el frente somos nosotros!", ha clamado Rufián en una intervención en un mitin junto a Montero en el barrio de Nou Barris de Barcelona, en referencia a la candidatura de Frente Amplio, que incluye a Comuns, Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida.

En el acto, bajo el lema 'Casa, vida, futuro', Irene Montero ha afirmado que el proyecto político de las derechas es "coger el dinero de todos y todas" para dárselo a "los ricos", mientras que Podemos quiere "devolverlo a su legítimo propietario, que es la gente".

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"¿Y cuál es el proyecto político del PSOE? Tuitear muy fuerte contra los de arriba, y hasta aquí", ha dicho. "Por eso Gabriel y yo nos presentamos a las elecciones, porque tan importante es parar a las derechas como bajar el precio de los alquileres".

Sin embargo, Montero ha alertado de que "tener una izquierda que se parece mucho al PSOE" en el Gobierno y se presenta "en la misma papeleta que él" en el Senado "no va a arreglar las cosas". 

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