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España

Néstor Rego, Da Silva, Rodil y Presas, cabezas de lista del BNG en las elecciones del 29-N

Ep
24/10/2026 13:48
La portavoz Nacional del BNG, Ana Pontón preside la reunión del Consello Nacional
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EFE
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Néstor Rego, Carme da Silva, Olalla Rodil y Noa Presas serán los cabezas de lista del BNG por A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense, respectivamente, en las elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Los nombres los ha dado a conocer esta mañana la portavoz nacional de la formación nacionalista gallega, Ana Pontón, en un receso del Consello Nacional, máximo órgano de dirección entre asambleas, en el que se aprobaron las candidaturas para los comicios generales.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (c), mantiene una reunión con responsables e investigadores durante la visita a la sede del Centro de Investigación Interuniversitaria de Paisaxes Atlánticas Culturais

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"Son personas con experiencia, con una trayectoria diferente pero con una misma forma de entender la política: estar en la defensa de Galicia sin complejos y siempre al lado de la gente y de las causas justas", ha afirmado Pontón.

La política nacionalista ha citado los nombres de los cabeza de lista para asegurar que con ellos el BNG va "a por todo y a por todas". Su formación, dijo, "no tiene límites y en estas elecciones vamos a volver a demostrarlo". 

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