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España

Pedro Sánchez lleva a 'La Revuelta' a su mejor audiencia de la historia

Efe
23/10/2026 10:37
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado 'La Revuelta'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado 'La Revuelta'
EFE
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'La Revuelta', el programa que presenta David Broncano, consiguió este jueves ser la emisión más vista de su historia con la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al lograr una audiencia media de 4.387.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,9%.

Según el informe de audiencia de Barlovento Comunicación, la entrevista a Sánchez fue la emisión de entretenimiento más vista del año, con 7.129.000 de espectadores únicos, es decir, el 15 % de la población de España vio al menos un minuto de la emisión, lo que ha supuesto que fuera el programa más visto del día de todas las cadenas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'La Revuelta' de TVE

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El consumo televisivo en la franja de emisión del programa fue de 12.951.000 espectadores, por lo que ha aumentado un 18 % con respecto al jueves de la semana pasada.

'La Revuelta' ha sido este jueves líder en todos los segmentos poblacionales. Habitualmente tiene una media de edad del espectador de 52 años y consigue sus mejores cuotas de pantalla en hombres (35,1 %). Por edades, las principales fortalezas se encuentran en adultos de 25 a 44 años (51,1 %) y jóvenes de 13 a 24 años (48,7 %).

El programa de entretenimiento ha aportado el 34,2 % de la audiencia de la cadena en el día. La diferencia de cuota con la media general de la cadena es de 15,7 puntos, lo que supone un diferencial del 86 %.

RTVE ha manifestado en redes sociales su satisfacción por los datos de audiencia. 

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