La Fiscalía también propone investigar a Zapatero por malversación al ocultar las joyas

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero EFE

La Fiscalía Anticorrupción plantea investigar también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas "de muy significativo valor" encontradas en su despacho cuando dejó la Presidencia.

En su informe presentado para la comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la fiscal rechaza los argumentos expuestos por Zapatero en su escrito.

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"El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia", expone la fiscal María Elena Lorente.

Por ello, la fiscal considera que, "de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente, y que éste no habría prescrito.

Se opone la fiscal, además, a la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa de Zapatero, porque el foco "no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas".

Además, el escrito de la fiscalía incluye un acta de Patrimonio del Estado obtenida en fuentes abiertas en la que no aparecen las mencionadas joyas.

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Y recuerda que fue su presidencia la que impulsó el llamado "Código de Buen Gobierno", en el que se explicita que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales" y que los obsequios que tengan una "mayor significación de carácter institucional, se incorporarán al Patrimonio del Estado".

Por ello, "el carácter de donación que apunta la propia defensa en su escrito, excede claramente los 'usos habituales, sociales y de cortesía'", lo que obliga a Zapatero a la entrega a Patrimonio del Estado.

Con todo, la fiscal apunta que el escenario dibujado por su defensa aboca a que Zapatero "se habría quedado con las joyas ahora encontradas, pese a que otro valioso regalo del mismo monarca y visita oficial (reloj de sobremesa dorado con esmeraldas) sí fue entregado a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012".