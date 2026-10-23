Interior detecta una llamada yihadista a atentar contra policías y manifestantes

Cargas policiales en la visita de Abascal en A Coruña Quintana

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior ha detectado en una web del entorno del Dáesh un llamamiento a atacar a policías y manifestantes en las protestas que tienen lugar en varios países europeos, entre ellos España.

La publicación, hallada durante las labores de monitorización que se llevan a cabo habitualmente, además de animar a cometer atentados, "ofrecen consejos sobre cómo perpetrarlos, sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos", según consta en una alerta informativa emitida por esa Oficina dependiente de le Secretaría de Estado deSeguridad.

El texto detectado por las fuerzas de seguridad afirma que el elevado número de manifestantes, en el caso de Francia, ofrece una "rara y valiosa oportunidad de atacarlos" y añade que la policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes.

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Al hilo del mensaje inicial, otros usuarios de la web yihadista aconsejan llevar a cabo la acción mediante atropellamientos, en los ataques con explosivos se recomienda que el atacante se inmole y si se llevan a cabo con cuchillo, se explican las longitudes que el arma debe tener para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Desde el 17 de octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado, de los cinco existentes.

El Ministerio del Interior ha recordado este viernes que, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se trabaja permanentemente en la monitorización de redes sociales en el ámbito de la lucha contra el yihadismo.

Fruto de ese trabajo y de la investigación continua, recuerdan fuentes de Interior, en 2026 Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones.