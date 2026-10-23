El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EFE

Feijóo precisa que su objetivo es subir tanto el salario mínimo como el medio

Madrid, 23 oct (EFE).- El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este viernes a través de redes sociales en que su compromiso es "subir el salario mínimo y también el salario medio", después de la polémica generada por sus declaraciones en una entrevista en la Cadena Ser.

En un mensaje publicado en X, Feijóo ha aclarado que él quiere incrementar el salario medio. Todo ello después de que en la entrevista haya cometido el "lapsus" de decir lo contrario, según han reconocido a EFE fuentes de Génova.

En su mensaje en redes Feijóo ha precisado: "A diferencia de lo que sucede con un Gobierno del PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente".

"No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha sentenciado.

Esta mañana, en un momento de su entrevista con la cadena SER había apuntado: "El Partido Popular está en contra de subir el salario medio". Previamente, no obstante, había apostado por elevarlo.

"Mi objetivo es que suba no solo el salario medio, sino que suba el salario medio y que la gente mejore su poder adquisitivo", había afirmado Feijóo antes, señalando también que su objetivo es fomentar un crecimiento sano de la economía y no una economía que crezca "dopada" con la deuda.

En otro momento de la entrevista se le ha preguntado si el salario mínimo ha subido demasido.

Y en ese momento Feijóo ha respondido: "No, yo no entro en eso porque, entre otras cosas, no voy a caer en la trampa de que el Partido Popular esté en contra de subir el salario mínimo. No, el Partido Popular está en contra de subir el salario medio y, por lo tanto, para que suba el salario medio tiene que subir el salario mínimo".

El líder popular ha publicado minutos después su mensaje en X, en el que también ha precisado que el incremento del salario mínimo quedará exento de IRPF por ley.

En la entrevista de esta mañana en la Ser Feijóo había dicho que el Gobierno "ha hecho un buen negocio" subiendo el salario mínimo porque cuando un trabajador recibe más salario, "muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza más".

El periodista le ha recordado que hoy en día el salario mínimo está exento de IRPF y Feijóo ha replicado que al debatirlo en el Congreso se dijo sobre la exención del IRPF que "este año, y después ya veríamos". EFE

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