Cinco detenidos y siete agentes heridos tras el acto de Vito Quiles en Zaragoza

Agentes de la Policía han actuado en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza para separar a estudiantes y curiosos a favor y en contra del agitador de ultraderecha Vito Quiles EFE

Cinco personas han sido detenidas como presuntas responsables de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos por los disturbios de este jueves en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza ante la presencia del agitador Vito Quiles, según ha confirmado Policía Nacional.

Además siete agentes de la UIP resultaron heridos de carácter leve en los incidentes.

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Quiles tenía previsto celebrar este jueves, como ha hecho en otras ciudades, un acto en la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, a pesar de que la institución académica no lo había autorizado.

Todo ello motivó la presencia de cientos de estudiantes, convocados por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza para protestar contra Vito Quiles frente a otro grupo de seguidores del agitador, con banderas de España y ambos grupos se lanzaron objetos e insultos, lo que obligó a actuar a la Policía Nacional

Finalmente Quiles, que no llegó a aparecer en el campus, trasladó el acto a la cercana plaza de San Francisco, donde pronunció su discurso y también se vivieron momentos de tensión y enfrentamiento.

Chunta Aragonesista ha denunciado las cargas policiales contra los manifestantes y el uso de gas pimienta contra estudiantes y ha exigido, en un comunicado, explicaciones a la Delegación del Gobierno. por una actuación policial que considera "injustificable" y que cuestiona que el dispositivo se centrara en proteger al agitador ultra en lugar de garantizar la tranquilidad y la seguridad del campus universitario.

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En el mimo sentido, la portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha exigido explicaciones a la recién nombrada delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, por lo sucedido, algo que ha calificado como "muy grave" y que "no puede normalizar que un acto de la extrema derecha acabe con cargas policiales contra quienes se manifiestan contra el fascismo".

La Universidad de Zaragoza anunció esta semana que actuará conforme a la normativa aplicable y a sus propias disposiciones sobre utilización de espacios universitarios para evitar que sus campus se conviertan en escenarios de movilización y resaltó la necesidad de preservar la neutralidad institucional ante la proximidad de los procesos electorales.