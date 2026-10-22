Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Personas perjudicadas por 'la ley de nietos' advierten de discriminación con colectivos como sefardíes

Agencias
22/10/2026 17:31
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que agrupa a españoles nacionalizados por la ley de nietos, alega ante el Tribunal Supremo que "ni siquiera en tiempos de guerra se suspende el derecho al voto" y advierte de una "discriminación" con otros colectivos que accedieron a la nacionalidad como sefardíes y brigadistas internacionales.

En su escrito de alegaciones contra el auto del Supremo, que dio cinco días a los afectados para personarse en el procedimiento y alegar lo que considerasen oportuno, el centro urge a la nulidad de la decisión del Alto Tribunal y que autorice el derecho al sufragio.

Explica que "el derecho al sufragio se suspende por condena judicial firme, conforme a la Ley del Régimen Electoral General, siendo esta la única fundamentación para carecer" del mismo.

Afectados por la suspensión del voto a la 'ley de nietos' alegan ante el Supremo a través del despacho del exjuez Garzón

Más información

"Ni siquiera en tiempos de guerra se suspende el derecho al voto", destaca el escrito, que advierte que "conseguir una cita en un consulado puede llevar meses, incluso años si hablamos de La Habana o Caracas, por no hablar de volver a reunir una documentación de quienes fueron condenados al exilio, que pasaron por campos de concentración".

Sostiene que "no se puede privar a nadie del sufragio activo, igual que no es posible suspender el empadronamiento o el catastro" porque "la pureza de las elecciones viene marcada por la Junta Electoral, y si hubiera recursos contra sus decisiones el competente serían los tribunales de lo contencioso-administrativo y finalmente el Tribunal Constitucional".

Además, lamenta que "se está generando una discriminación en comparación con otros colectivos" que accedieron a la nacionalidad española, como los descendientes de sefardíes, las Brigadas Internacionales e, incluso, aquellos que accedieron a la nacionalidad con la ley de nietos pero que residen en España.

Por eso, entiende que "la decisión de suspensión cautelar rompe, por tanto, con el principio de igualdad hasta este momento garantizado por la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Vista de la sede del Tribunal Constitucional (TC) en Madrid

El Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra la ley de nietos

Más información

Igualmente consideran que "se está produciendo un exceso de jurisdicción por valorar los efectos" de la instrucción de Justicia, "la cual no ha sido recurrida, realizando una clara censura toda vez que enjuicia un acuerdo de la Junta Electoral Central, sin impugnar dicho acto, y siendo perfectamente eficaz la nacionalidad española inscrita en el Registro Civil"

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado

Los comerciantes de Sada animan el Samaín con la recuperación de los ‘zonchos’ y con un concurso
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Personas perjudicadas por 'la ley de nietos' advierten de discriminación con colectivos como sefardíes
Agencias
Siembra de almeja en O Pedrido

El municipio reconocerá a sus mariscadores en un acto que se celebrará el día 30
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Afectados por la suspensión del voto a la 'ley de nietos' alegan ante el Supremo a través del despacho del exjuez Garzón
Europa Press