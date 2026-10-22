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España

Feijóo elige a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como su 2 y 3 por Madrid

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 11:54
Cayetana Álvarez de Toledo
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EFE
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El líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que después de su nombre en las papeletas al Congreso por Madrid aparezcan el de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, como número dos, y el del portavoz del PP Borja Sémper, como número tres.

Así lo ha informado este jueves el partido a través de un comunicado que afirma que ambos "representan formas distintas de entender España" y que en el PP de Feijóo "caben todas las sensibilidades" por ser "un proyecto amplio".

Álvarez de Toledo, hasta ahora portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, está dentro del ala más dura de la formación, mientras que Sémper es parte del ala más moderada.

"No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos", apunta el comunicado que apunta que las diferencias en el PP "no se combaten, se respetan" y que Feijóo es un candidato en el que "pueden confluir españoles de diferente signo y condición".

El partido ha confirmado también la noticia en redes y ha publicado un vídeo en X en el que aparecen los tres, apilando sus manos, con el rótulo "el mejor equipo de Madrid".

Las personas que acompañan a Feijóo en las listas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, señala el PP, representan "perfiles distintos de ciudadanos diversos" y Álvarez de Toledo y Sémper han atravesado por diferentes etapas en el PP.

"Estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas", afirma el texto.

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