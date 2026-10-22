El PSOE estudia demandar al PP por un vídeo con IA en el que Begoña Gómez, Zapatero y Cerdán admiten irregularidades

Pedro Sánchez, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, este lunes en la sede federal del PSOE EFE

El PSOE está barajando demandar al PP por la publicación de un vídeo generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que aparecen cargos y excargos socialistas, así como la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, confesando presuntos delitos y actividades irregulares y en el que se refiere a ellos como "lerdos".

Fuentes de Ferraz trasladan que están estudiando presentar acciones legales y por tanto es una opción que no descartan, aunque todavía no han decidido que vayan a hacerlo ni tampoco por qué tipos penales recurrirían a la Justicia.

El PP lanzó este miércoles en redes sociales un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba su orgullo por ser "zurdo" ante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid.

La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que absuelva a Begoña Gómez Más información

En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es "zurda" porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es "presidente del Gobierno; el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es "zurdo" porque "esconde joyas".

La publicación también retrata mediante la IA a la exmilitante socialista Leire Díez -"Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una juez es de zurdos, pues soy zurda"- señala ante las presuntas gestiones contra la juez de Badajoz Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Sánchez, que están bajo investigación en la Audiencia Nacional.

También aparece la exportavoz del PSOE Montse Mínguez -que dimitió recientemente tras desvelarse los negocios inmobiliarios de su pareja- afirmando que es zurda porque usa "la vivienda como arma política" mientras su novio "tiene mas de 30 pisos"; y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, al que le imputan la frase: "Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdo sí, soy zurdo".

Los socialistas apoyan a Mínguez tras su dimisión, que achacan a la "crueldad" en política Más información

El PP utiliza el lema lanzado por el PSOE "zurdos y orgullosos" y lo convierte en un ataque: "lerdos y orgullosos" según puede leerse en la parte final.

El vídeo publicado en las cuentas oficiales del PP ha superado el millón de visualizaciones en 'X', suma algo más de 500.000 visitas en 'Instagram' y en 'Tik Tok' supera las 200.000 vistas.