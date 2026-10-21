Pedro Sánchez será entrevistado este jueves por David Broncano en 'La Revuelta' de TVE

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las próximas elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, será entrevistado este jueves por David Broncano en 'La Revuelta', han confirmado a EFE fuentes próximas al programa de RTVE.

David Broncano ofreció en el programa a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, ser entrevistados en este espacio de La 1 de TVE.

Según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes próximas al citado programa, Sánchez ha aceptado la invitación del presentador jienense y será entrevistado este jueves, en el Teatro Albéniz de Madrid donde se graba el espacio televisivo que es una producción de RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio).