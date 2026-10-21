Ordenan la expulsión de Ceuta de siete migrantes por altercados en el centro de acogida

Han pasado dos meses y medio desde la entrada masiva de miles de personas a través del litoral ceutí EFE

Los juzgados de Ceuta han acordado este miércoles la expulsión de la ciudad de siete migrantes, todos ellos subsaharianos, después de haber entrado ilegalmente a finales de julio y participar en unos altercados en el centro de acogida.

La resolución judicial de expulsión afecta a dos senagaleses, un sudanés y uno del Chad, los cuales han sido condenados por desórdenes públicos, así como a otros tres sudaneses por delitos de amenazas, lesiones y dos de maltrato de obra, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Los siete migrantes subsaharianos fueron detenidos el 22 de septiembre cuando se encontraban en el interior del centro temporal habilitado por el Gobierno en la zona de Loma Margarita, lugar donde fueron trasladados tras ocupar la playa del Trampolín tras la entrada masiva.

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Los migrantes protagonizaron un altercado en las dependencias que han acabado con una sentencia condenatoria de dos años de prisión -sustituidos por la prohibición de entrar en España durante cinco años- para cuatro de ellos, concretamente un ciudadano de Chad, dos senegaleses y un sudanés.

Asimismo han sido condenados a 18 meses de cárcel otros tres sudaneses, éstos últimos también por intervenir en la reyerta y amenazar a vigilantes de seguridad, lesiones leves y maltrato de obra.

Todos los implicados han reconocido los hechos en la sede judicial, concretamente en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta. Los siete acusados se encontraban en prisión provisional tras sus detenciones.