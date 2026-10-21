Los vecinos de Oliva y Miramar siguen limpiando viviendas y garajes mientras evalúan los daños

Unos vecinos retiran pertenencias dañadas por el agua durante este miércoles en el que las localidades valencianas y alicantinas más afectadas por las inundaciones de la dana Adam. EFE

Los vecinos de Miramar y Oliva, dos de las localidades más afectadas por las inundaciones provocadas por la dana Adam en Valencia, continúan este miércoles sacando enseres de las viviendas, en las que ya no queda agua, salvo en los garajes subterráneos, mientras evalúan los daños y fotografían "la desgracia" para trasladarla a los seguros.

Toni Pallarés es el propietario de una zumería y cafetería, un local de "temporada" en la playa de Miramar, que se encuentra por debajo del nivel de la calle y en la que el agua llegó al metro de altura", explica señalando la marca que dejó en las paredes.

Toni vive en Oliva, localidad que quedó confinada, por lo que no pudo acceder al local hasta el martes. Hoy, tras conseguir achicar el agua, sacaba junto a su mujer al sol todo el material que han podido recuperar, como sillas, herramientas y las neveras.

A pocos metros cuelgan de un muro decenas de piezas de piel y cuero. Son de un garaje al que Sandra, una artesana gallega del cuero en el municipio de Lalín (Pontevedra), había trasladado material de su tienda.

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"Pudimos entrar ayer porque la puerta, por suerte, no tiene motor", cuenta Tomasa, pareja de la propietaria, que junto a su hermana, familiares y amigos han sacado todo lo que han recuperado del garaje a la calle y revisan las bolsas con pequeñas piezas de abalorios de metal completamente empapadas.

A Genaro López, de 62 años, y con problemas de movilidad ya que varios ictus le paralizaron la parte izquierda del cuerpo, el agua "le pilló" mientras dormía en la cama de su habitación. "Cuando puse el pie en el suelo el agua me llegaba al tobillo y entraba por los enchufes", recuerda.

Fueron los vecinos de las viviendas de enfrente los que le ayudaron a cruzar la calle y le subieron a una primera planta. "Muebles, ropa, documentación, todo perdido", lamenta.

Ivo, el dueño de una cafetería cercana, ha reabierto hoy el negocio al que acuden vecinos y miembros de los servicios de Emergencias que trabajan en la zona, entre ellos Luis López, a quien el agua empezó a entrarle en casa sobre las siete de la mañana y optó por coger el coche y llevarlo a un puente cercano, en altura, pensando que podría salir por el otro lado pero permaneció 22 horas aislado en él.

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A unos cinco kilómetros de Miramar, en la playa del municipio de Oliva, el panorama es el mismo. Decenas de coches en la calzada con puertas y maleteros abiertos para secarse al sol, aprovechando las altas temperaturas, de 25 grados.

Los vecinos que este jueves han podido acceder a sus viviendas y garajes sacan mobiliario y electrodomésticos a las calles, ya sin agua y más limpias que en el día de ayer.

Un vecino pasa junto a coches y enseres dañados por el agua durante este miércoles en el que las localidades valencianas y alicantinas más afectadas por las inundaciones de la dana Adam EFE

Falta agua potable en algunas casas, hay problemas de luz en viviendas porque los cuadros eléctricos están húmedos y todavía hay aparcamientos subterráneos totalmente inundados, en cuyo achique trabajan bomberos forestales.

Susi Gisbert, su hermana y varios familiares limpian la casa de su madre, de 82 años, un bajo que se inundó totalmente la madrugada del lunes, y a pocos metros, Ailín Manzure graba un vídeo a sus familiares describiendo la situación en la que ha quedado su local, un negocio de manicura que esta joven de 20 años, natural de Argentina, abrió el pasado mes de enero.