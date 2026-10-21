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España

Feijóo anuncia "la mayor ayuda de la historia" para el acceso de los jóvenes a la vivienda

Efe
21/10/2026 12:33
Alberto Núñez Feijóo
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EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que si gobierna tras el 29N los jóvenes contarán con "la mayor ayuda de la historia" para comprar una vivienda, y para ello pondrá en marcha medidas como bonificaciones en el IRPF, deducciones fiscales, avales y aplazamientos de impuestos durante la hipoteca.

En el acto de clausura de un acto en Sevilla sobre vivienda junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya "no quiere hablar" de vivienda pese a ser la "coartada" para convocar los comicios y se ha comprometido también a aprobar en sus primeros cien días en Moncloa la Ley del Suelo, la Ley Antiokupación y la Ley de Propiedad Horizontal.

El líder popular ha reiterado su compromiso de construir al menos un millón de viviendas si logra gobernar, una promesa que se ha plasmado en su 'contrato con España' presentado esta semana.

"Si los españoles nos dan la confianza, los jóvenes tendréis la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda, y esa ayuda es que podáis emplear el fruto de vuestro trabajo en comprar una casa", ha asegurado Feijóo, quien ha añadido que serán medidas concretas para menores de 40 años que adquieran por primera vez una vivienda, de forma que no caigan "en la desesperanza y en la desolación".

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