Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam

Agencias
20/10/2026 15:57
GRAFCVA6332. OLIVA (VALENCIA), 20/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana. EFE/Manuel Bruque
 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) 
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia).

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno "por supuesto va a estar" en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen "cuanto antes la normalidad", y ha urgido de nuevo a "un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática".

Varias personas montan en una camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras ser rescatadas este lunes en Oliva.

La Generalitat Valenciana levanta los confinamientos por la dana y se desmoviliza la UME

Más información

Sánchez, que ha expresado sus condolencias por los fallecidos en esta dana y ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil, ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática, ya que el Estado lo forman desde los ayuntamientos a las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

El presidente ha defendido que hay que "estar unidos" y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, y ha considerado que lo sucedido en los últimos días en la Comunitat Valenciana "es un ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz".

Cooperar antes y después

Además, ha pedido que esa cooperación se traslade "al antes y al después" de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore "la variable climática" a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, "no hacer como si el elefante en la habitación no existiera", y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras "más resilientes".

Sánchez ha insistido en la necesidad de "un gran acuerdo" de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, "un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas".

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía este lunes.

Cuatro fallecidos por la dana Adam y mejora la situación en la Comunidad Valenciana

Más información

Ha señalado que las danas "han sido recurrentes" en el Mediterráneo español, pero no "con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad" para el vecindario, lo cual "tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia", lo que la ciencia advertía hace ya muchos años.

Así, ha indicado que el hecho de que las temperaturas en el Mediterráneo en octubre estén entre 3 y 4 grados por encima de la media significa que "la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climáticos".

El presidente ha afirmado que le ha emocionado oír a alguna alcaldesa contar que fueron de madrugada megáfono en mano bajo la lluvia para pedir a los ciudadanos que subieran a un piso superior, un "compromiso político que trasciende las ideologías" y que en su opinión debe inspirar a todos los políticos.

Inundaciones en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva este lunes.

La dana Adam deja 2 muertos y la Comunidad Valenciana confina 145 municipios por lluvias

Más información

Sánchez ha estado acompañado por las ministras Sara Aagesen y Diana Morant y a su llegada al Puesto de Mando Avanzado de Oliva un grupo reducido de jóvenes que estaban tras la valla de acceso al recinto han proferido insultos contra él.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alberto Núñez Feijoo

Feijóo cree que el TC no se atreverá a dictar una resolución "injusta" sobre 'ley de nietos': Sería un "disparate"
EFE
El ideal gallego

El PP pedirá responsabilidades a Exteriores si no se suspende el voto por la ley de nietos
EFE
Formoso, en el primer día de la campaña

La Diputación abre la descarga de bonos descuento para comprar en el comercio local
Redacción
GRAFCVA6332. OLIVA (VALENCIA), 20/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana. EFE/Manuel Bruque

Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam
Agencias