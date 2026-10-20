Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) EFE

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia).

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno "por supuesto va a estar" en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen "cuanto antes la normalidad", y ha urgido de nuevo a "un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática".

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Sánchez, que ha expresado sus condolencias por los fallecidos en esta dana y ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil, ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática, ya que el Estado lo forman desde los ayuntamientos a las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

El presidente ha defendido que hay que "estar unidos" y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, y ha considerado que lo sucedido en los últimos días en la Comunitat Valenciana "es un ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz".

Cooperar antes y después

Además, ha pedido que esa cooperación se traslade "al antes y al después" de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore "la variable climática" a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, "no hacer como si el elefante en la habitación no existiera", y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras "más resilientes".

Sánchez ha insistido en la necesidad de "un gran acuerdo" de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, "un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas".

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Ha señalado que las danas "han sido recurrentes" en el Mediterráneo español, pero no "con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad" para el vecindario, lo cual "tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia", lo que la ciencia advertía hace ya muchos años.

Así, ha indicado que el hecho de que las temperaturas en el Mediterráneo en octubre estén entre 3 y 4 grados por encima de la media significa que "la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climáticos".

El presidente ha afirmado que le ha emocionado oír a alguna alcaldesa contar que fueron de madrugada megáfono en mano bajo la lluvia para pedir a los ciudadanos que subieran a un piso superior, un "compromiso político que trasciende las ideologías" y que en su opinión debe inspirar a todos los políticos.

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Sánchez ha estado acompañado por las ministras Sara Aagesen y Diana Morant y a su llegada al Puesto de Mando Avanzado de Oliva un grupo reducido de jóvenes que estaban tras la valla de acceso al recinto han proferido insultos contra él.