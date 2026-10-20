Feijóo cree que el TC no se atreverá a dictar una resolución "injusta" sobre 'ley de nietos': Sería un "disparate"

Alberto Núñez Feijoo EFE

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Tribunal Constitucional no se "atreverá a sabiendas" a dictar una resolución "injusta" sobre la llamada 'ley de nietos", tras el recurso presentado por el Defensor del Pueblo tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'. A su entender, "no se va a atrever a hacer un disparate de esta naturaleza".

En una entrevista en la 'Cadena Cope', Feijóo ha señalado que el Tribunal Supremo ha sido "muy claro" en sus pronunciamientos sobre este asunto y es una institución "muy sólida", igual que la Junta Electoral Central (JEC).

"Y entiendo yo que el Constitucional no va a ir no solamente contra el Tribunal Supremo y la Junta Electoral, sino que no va a ir contra los principios y la jerarquía de las normas", ha subrayado, para añadir que una instrucción de un director general "no puede en ningún caso modificar una ley" como, a su juicio, ocurre en este caso.

Intentar "colar 2,4 millones de nuevos votantes"

El líder del PP ha asegurado que a Sánchez le han "pillado" haciendo "una trampa" con la 'ley de nietos' al intentar "colar 2,4 millones de nuevos votantes", con "personas que en la inmensa mayoría nunca han estado en España y no la conocen". Por eso, se ha mostrado convencido de que el Constitucional no irá contra el Supremo y la Junta Electoral Central.

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Ante la posibilidad de que el PSOE pueda impugnar la elecciones, Feijóo ha señalado que en ese caso tanto el Supremo como la JEC se han pronunciado y, por lo tanto, dirán lo mismo que están diciendo ahora. "Yo no veo riesgo en este asunto", ha manifestado, para añadir que es el jefe del Ejecutivo el que ha convocado las elecciones.

"Yo no le veo riesgo a este tema. Me parece que nadie se atreverá en España a dictar una resolución manifiestamente injusta, contraria a derecho, contraria a jerarquía normativa, contraria a las dos resoluciones del Supremo, contraria a la Junta Electoral Central", ha resaltado.

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Ante este "fraude" con aroma a "ingeniería electoral", Feijóo ha propuesto propone una Ley de Nacionalidad para fortalecer los requisitos para obtener un pasaporte: "No se regalan los pasaportes, el pasaporte se tiene que merecer".

Al ser preguntado si el PP revocará las nacionalizaciones masivas y separará la nacionalización del derecho al voto, el líder del PP se ha mostrado partidario de actuar por ese camino y ha insistido en que va a fortalecer los requisitos para tener un pasaporte español, algo que, según ha dicho, no significa que eso conlleve inmediatamente el derecho al voto.

Reconstruir el Pacto de Toledo

Después de la polémica abierta la semana pasada por el sistema de pensiones, ha indicado que si gobierna reconstruirá el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones y revalorizarlas cada año, abriendo un diálogo con los partidos políticos y los agentes sociales. "Yo quiero actualizar anualmente las pensiones y quiero garantizar la prioridad de las pensiones para la gente joven. Sánchez es el único que no puede hablar con respeto sobre las pensiones porque votó a favor de congelarlas y tiene un déficit de más de 100.000 millones de euros", ha manifestado.

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Por eso, ha insistido en que deben volver a "los grandes pactos" como el Pacto de Toledo, que ha "funcionado. "Yo intentaré reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar la actualización de pensiones para los mayores y la viabilidad del sistema de pensiones", ha recalcado.

Promete reducir la arquitectura institucional

A poco más de un mes para las generales, Feijóo ha dicho que para los jóvenes propondrá el mayor ajuste a la baja de los impuestos que gravan la vivienda. "Vamos a rebajarlos un 60%, avales hasta el 100% del precio de la vivienda para la hipoteca y, en su primer trabajo, el primer año no va a pagar el impuesto a la renta, ha señalado.

Al ser preguntado por la primera medida de su Gobierno, ha propuesto una reducción de la arquitectura institucional del Estado, reduciendo hasta en un 50% el número de altos cargos y una auditoría de las cuentas del Estado en el primer Consejo de Ministros.

"La política tiene que volver a ser decente y vamos a resetear el país", ha dicho, para añadir que se trata de volver a "dialogar". "Voy a hacer lo que hace un presidente del Gobierno: tener palabra", ha finalizado.